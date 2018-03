Betreuungsinitiative hat Jahresversammlung

Königslutter Der Verein „Betreuungsinitiative für Kinder beschäftigter Frauen und Männer Königslutter“ (kurz BIK) lädt alle Mitglieder zur jährlichen Versammlung am Mittwoch, 11. April, um 20 Uhr in die Kindertagesstätte, Vor dem Kaiserdom 10, in Königslutter ein. Einige Neuwahlen stehen im Mittelpunkt.