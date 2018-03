Warberger Osterfeuer am Hammelweg

Warberg Die Osterfeuergemeinschaft richtet das Osterfeuer am 31. März ab 19 Uhr am Hammelweg aus. Anfuhr von Baum- und Strauchschnitt ist am 24. März von 9 bis 16 und am 31. März von 9 bis 12 Uhr möglich. Maximaler Durchmesser: 10 Zentimeter.