Kinder und Jugendliche räumen in Glentorf auf

Glentorf Zur Teilnahme am Umwelttag sind am Sonnabend, 7. April, alle Kinder und Jugendlichen aus Glentorf eingeladen. Auch einige Erwachsene werden dabei sein. Treffen zum Müll sammeln im Dorf ist um 9.30 Uhr am neuen Feuerwehrgerätehaus. Im Anschluss gibt es ein Mittagessen.