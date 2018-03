Das Baugebiet kommt nach und nach

In Glentorf soll ein Neubaugebiet entstehen. Dazu hat der Regionalverband Klärungsbedarf angemeldet. Wie es nun weitergeht, wurde am Donnerstag auf der Sitzung des Ortsrates Glentorf/Klein Steimke in der Gaststätte Zum Dorfkrug besprochen. 40 Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser sollen nach...