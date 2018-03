TSGK hat viele treue Mitglieder

Die Mitglieder der Turn- und Sportgemeinschaft Königslutter (TSGK) haben Vertrauen in ihre Führungsmannschaft: Auf der Jahresversammlung des Vereins wurden der komplette Vorstand und der Ehrenrat einstimmig wiedergewählt, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Vorsitzender bleibt demnach Dirk Korzinovski, Vorsitzender des Finanz- und Verwaltungsausschusses Jens Jenrich, Vorsitzende des Öffentlichkeitsausschusses Sabine Kolbe, Vorsitzende des Jugendausschusses Petra Lüken, Vorsitzender des Sportausschusses Jörg Rennspies und Pressewart Bernd Schunke.

Im Ehrenrat sind weiterhin Ulrich Vorthriede, Dieter Voigt und Gisela Langenheim tätig. Auch die Kassenprüfer mit Arnulf Baumann an der Spitze bleiben im Amt. Die Mitglieder bestätigten ebenfalls einstimmig die von ihren Abteilungen zuvor gewählten Abteilungsvorstände. Die einstimmigen Voten seien ebenfalls Beweis für eine gute Arbeit für den Verein.

Geehrt wurden mit Urkunden über den Kreissportbund Bernd Ecklebe, Tommy Reichel, Dieter Voigt und Tim Oliver Schulz mit der Ehrennadel in Bronze, Sabine Kolbe, Christa Pleiß und Peter Pleiß mit der Ehrennadel in Silber und Ronald Herlt mit der Ehrenadel in Gold. Wolfgang Schnur wurde das Ehrenamtszertifikat des Landessportbundes Niedersachsen überreicht.

Für langjährige Mitgliedschaft im Verein wurden geehrt: Dirk Korzinovski, Michaela Herzog, Mareike Herzog, Andrea Beese, Margot Hoffmann, Elisabeth Kerlin, Cornelia Blümke, Jürgen Wache und Heide Wache für 25 Jahre sowie Roswitha Beckmann und Arnulf Baumann für 40 Jahre.

Der Vorsitzende Dirk Korzinovski hatte eingangs einen kurzen Rückblick gegeben über das in Arbeit befindliche Brandschutzkonzept. Auch berichtete er, dass alle Übungsleiterpositionen besetzt werden konnten und über die Umgestaltung der Theke für einen gemütlichen Aufenthalt nach dem Training. Der Verein, so Korzinovski, habe derzeit 2136 Mitglieder und sei damit weiterhin der mitgliederstärkste des Landkreises, was auch die gute Arbeit der Übungsleiter bestätige.

Auf Anregung und Wunsch des Finanzamtes stimmten die Mitglieder zum Schluss über Änderungen der Satzung ab und stimmten jeweils einstimmig dem Wortlaut einzelner Paragrafen zu.

Am Schluss diskutierten die Mitglieder über das Konzept Zollplatz, das in der Presse für Aufregung gesorgt hatte. Der Verein stellte klar, dass die Stadt nach Zukunftswünschen der TSGK nachgefragt hätte, und dass der Verein neben einer Kita-Erweiterung am jetzigen Gebäude nicht vorhabe, in absehbarer Zeit eine neue oder zusätzliche Halle zu bauen.