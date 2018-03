Neue Halle: Feuerwehr verliert die Geduld

Unmut herrscht unter den Mitgliedern der Feuerwehr Lelm in Sachen Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges und Neubau der dafür nötigen Fahrzeughalle. Das war auch Thema auf der Jahresversammlung. Wie die Feuerwehr mitteilte, werde ein lahmer Umgang der Königslutteraner Stadtverwaltung mit diesen Themen kritisiert. Das lasse „schon bei vielen Feuerwehrkameraden Unverständnis, Wut und Zweifel an diesem Ehrenamt aufkommen“, wie es in der...