Nach fast zehn Jahren ist Schluss

Am Ende waren es vor allem die Finanzen, die der Arbeit des Vereins Mehrgenerationenhaus in Königslutter fehlten. Schon zum Ende dieser Woche wird der Verein aufgelöst, fast genau zehn Jahre nach seiner Gründung. In den Räumen an der Helmstedter Straße wird nur noch aufgeräumt. Beinahe alles, was jetzt übrig ist, kommt in den Container. Videokassetten, alte Spiele oder Bücher haben keine Abnehmer mehr...