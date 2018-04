Süpplinger Feuerwehr blickt zurück auf stürmische Zeiten

Zur Mitgliederversammlung am Gründonnerstag hatte Ortsbrandmeister Tobias Hurlbeck ins Feuerwehrhaus in Süpplingen geladen. Dabei stellte er den furiosen Start ins Jahr heraus. So habe man im ersten Quartal rund 15 Einsätze abarbeiten müssen. Im Vergleich fast doppelt so viel wie in den Jahren...