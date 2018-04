Frau steuert Auto gegen Baustellen-Fahrzeug

Süpplingenburg Bei einem Unfall in Süpplingenburg wurde am Mittwoch eine 68 Jahre alte Golf-Fahrerin schwer verletzt. Den Ermittlungen nach suchte die aus Schöningen stammende Fahrerin etwas in ihrer Tasche auf dem Beifahrersitz. Hierdurch abgelenkt steuerte sie auf der Helmstedter Straße im Bereich einer Baustelle an der Einmündung zur Barmker Straße nach links und kam von der Fahrbahn ab. Die 68-Jährige prallte gegen ein abgestelltes Baufahrzeug, eine sogenannte Tandemwalze. Rettungssanitäter brachten die Schwerverletzte, die neben Prellungen auch eine Fraktur erlitt, ins Helmstedter Klinikum. Insgesamt entstand ein Schaden von 22.500 Euro.

