MTV Warberg bietet Yoga zum Kennenlernen an

Warberg Einen Yoga-Schnupperkurs bietet der MTV Warberg im Sportheim in Warberg an. An vier Vormittagen – donnerstags vom 17. Mai bis zum 7. Juni –, jeweils von 10 bis 11.15 Uhr, können Mitglieder und Nichtmitglieder Yoga ausprobieren. Anmeldungen nimmt Angelika Requardt unter Tel: (0 53 55) 4 35 oder per...