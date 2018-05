Königslutter frühstückt wieder

Das 11. Bürgerfrühstück der Arbeitsgemeinschaft Marktplatz wird am Samstag, 26. Mai, ab 10 Uhr am Stadtpodest auf dem Marktplatz in Königslutter über die Bühne gehen. Mitglieder der AG Marktplatz haben wieder ehrenamtlich die Aufgabe übernommen, das Fest auf die Beine zu stellen. ...