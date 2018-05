Noch Plätze frei für das Jubiläums-Picknick

Königslutter 80 Jahre Freibad Königslutter, fünf Jahre Förderverein: Das wird unter anderem mit einem Picknick in der Lutterwelle gefeiert. Es findet statt am Samstag, 2. Juni, Einlass ist ab 13.30 Uhr. Dafür sind noch Plätze frei. Platzsets können noch bis Dienstag nach Pfingsten, also 22. Mai, im Vorverkauf...