Königslutter Der DRK-Ortsverein und Sponsoren vergeben Preise an die Spender.

Blutspende: Gewinner schaut in die Ferne

Zur jüngsten Blutspende in Königslutter hatte das DRK mit eine Verlosung unter den Blutspendern gelockt. Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe spielte den „Glücksprinz“, wie es in einer Mitteilung des DRK-Ortsvereins heißt, und zog die Gewinner. Neben dem ersten Preis, ein 40-Zoll-Fernseher, wurden noch zwei Trostpreise vergeben. Die Preisübergabe fand in den Räumen eines Königslutteraner Händlers für Unterhaltungselektronik statt. Gewinner des Fernsehers ist Martin Schultz, die beiden Trostpreise, ein Frühstück für zwei und ein Wurstpaket, wurden von Anastasis Lantou und Bastian Schulze gewonnen.

Der Fernseher ist gesponsert von DRK-Ortsverein Königslutter und dem Blutspendedienst NSTOB. Weiterhin traten lokale Unternehmen als Sponsoren auf. In der Mitteilung dankte das DRK für die Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit für die Blutspende, denn Blut spenden rette Leben.