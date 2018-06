Grasleben/Mariental 1 gewinnt Wettbewerb der Jugendfeuerwehren

An den Kreiswettbewerben der Jugendfeuerwehren des Landkreises Helmstedt nahmen am Sonntag in Süpplingen 37 Gruppen der Jugendabteilungen teil. Dass die Nachwuchsgewinnung für die Feuerwehren schwierig bleibt, konnte Kreisjugendfeuerwehrwart Guido Ruhe für den Moment ausblenden, denn fast alle...