Domfest erinnert an Peter- und Paulstag

Einmal im Jahr, diesmal am Sonntag, 24. Juni, verwandelt sich das Areal rund um den Kaiserdom Königslutter in einen großen Marktplatz, auf dem es quirlig und auch mal lauter zugehen kann. Im späten Mittelalter, so heißt es in einer Mitteilung, war es ganz ähnlich: damals kamen alljährlich am Peter-...