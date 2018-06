Filmmusik erklingt in der Stadtkirche

Die Propstei Königslutter lädt zum letzten Konzert vor der Sommerpause am Samstag, 16. Juni, ab 20 Uhr in die Stadtkirche ein. Propsteikantor Matthias Wengler hat sich ein für diesen Abend ungewöhnliches Repertoire ausgesucht: Unter dem Titel „A Tribute to the Movies“ wird er einen ganzen Abend mit Filmmusik bestreiten.

Auf dem Programm stehen zunächst klassische Werke wie Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge d-moll BWV 565 aus dem Film „Fantasia“, das Menuett aus Luigi Boccherinis Streichquintett („Ladykillers“), Edvard Griegs „In der Halle des Bergkönigs“ („M – Eine Stadt sucht einen Mörder“) und Scott Joplins Ragtime „The Entertainer“, der im Film „Der Clou“ verwendet wurde.

Darüber hinaus erwarten die Besucher dann klassische Filmmusiktitel, unter anderem von Max Steiner („Vom Winde verweht“), Nino Rota („Der Pate“), Bernard Herrmann („Der Mann, der zuviel wusste“), Ron Goodwins berühmte Musik zu den Miss-Marple-Filmen und Charlie Chaplins „Smile“ aus „Moderne Zeiten“. Natürlich darf auch John Williams, einer der erfolgreichsten Filmmusik-Komponisten nicht fehlen. Von ihm wird unter anderem Musik aus „Star Wars“ erklingen.

Zwischen den einzelnen Blöcken an der Orgel wird Wengler auch am Klavier als Pianist und Sänger zu erleben sein. Außerdem soll der Abend noch eine besondere Überraschung enthalten.

Karten für das Konzert kosten 10 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten 5 Euro. Sie sind ab jetzt im Vorverkauf in der Buchhandlung Kolbe oder auf der Internetseite www.coramclassic.de erhältlich.