Nord-Elm-Feuerwehren üben für den Ernstfall

In einem leerstehenden Haus in Warberg übte die Feuerwehr. Foto: privat

Warberg Zu einem Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus wurden die Feuerwehren aus Räbke, Warberg und Wolsdorf am Freitag nach Warberg alarmiert.

An der Johanniterstraße, so das Szenario einer Übung, brannte ein Fachwerkhaus nach Renovierungsarbeiten im Keller und Erdgeschoss. Schnell waren die Einsatzkräfte des Löschzuges Nord-Elm Süd vor Ort. Schon während der ersten Lageerkundung kam dann erste Hiobsbotschaft: Eine Anwohnerin meldete einen lauten Knall und eine Rauchentwicklung. Zudem seien vor kurzen noch vier Personen im Gebäude gewesen. Das blieb nicht die einzige Herausforderung: Aufgrund der Bauarbeiten an der Wasserversorgungsleitung in Frellstedt war auch das Hydrantennetz in Warberg kurzzeitig außer Betrieb.

So war eine Personensuche im Haus unter schwerem Atemschutz nötig, und die Wasserversorgung wurde mit dem mitgeführten Löschwasser der Feuerwehrfahrzeuge sichergestellt. Parallel wurde eine Löschwasserversorgung aus der Pferdeschwemme an der Burg Warberg aufgebaut.

Schnell wurden die ersten vermissten Personen gerettet. Schwere Verbrennungen, Nägel im Oberarm, Metallsplitter im Bauch – das Team der realistischen Unfalldarstellung des DRK leistete ganze Arbeit und konfrontierte die rund 40 Einsatzkräfte mit realistisch wirkenden Verletzungen.