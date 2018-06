Gottesdienst für neuen Kirchenvorstand

Königslutter In der Stadtkirchengemeinde Königslutter wird am Sonntag, 24. Juni, der neue Kirchenvorstand eingeführt. Der Gottesdienst dazu beginnt um 10.15 Uhr in der Stadtkirche. Dem neuen Kirchenvorstand gehören an: Claus-Helmuth Albrecht, Wiebke Circena, Iris Fellmann, Martina Haß-Tometzek, Torben Kittlauß...