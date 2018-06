Rat Süpplingen berät über Pläne

Süpplingen Mehrere Bebauungspläne stehen auf der Tagesordnung des Süpplinger Gemeinderates, der am Donnerstag, 28. Juni, von 19 Uhr an seine Sitzung in der Gaststätte Akropolis im Steinweg hat. Es geht unter anderem um die 1. Änderung des Bebauungsplans „Schapersberg I“ (Auslegung und Beteiligung), um die...