Wanderung mit dem Geopark Königslutter zum Ampleber Berg

Der Geopark veranstaltet am Sonntag, 21. Juli, von 10 Uhr an eine Rundwanderung am Ampleber Berg. Neben der Besichtigung des historischen Steinbruchs „Ampleber Kuhlen“ wird der höchste Berg im Elm, das Eilumer Horn, bestiegen. Die Ampleber Kuhlen sind heute ein bedeutsames Geotop mit einem über...