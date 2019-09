Neuer Schützenkönig in Süpplingenburg ist Jürgen Pierags

Das Schützen- und Volksfest in Süpplingenburg hat im Verhältnis zum vergangenen Jahr erheblich an Zuspruch gewonnen. Diese erfreuliche Botschaft verkündete der erste Vorsitzende Andreas Jürgens am Samstag beim Schützenabendbrot im Festzelt. Rund 200 Gäste nahmen daran teil. Bürgermeister Dieter...