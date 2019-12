Königslutter: Vermisster 79-Jähriger tot aufgefunden

Königslutter. Der Krankenhauspatient hatte am 29. November unbemerkt das Klinikgelände verlassen. Der Rentner wurde am Dienstag tot in einem Waldstück gefunden..

79-Jähriger tot in Königslutter gefunden: Rentner verließ Klinikgelände unbemerkt

Der 79 Jahre alte Mann war Krankenhaus Patient in Königstlutter. In einem Waldstück nahe der Klinik wurde nun am Dienstag gefunden – er war nicht mehr am Leben. Der Rentner hatte am 29. November unbemerkt das Klinikgelände verlassen. Die Polizei fahndete nach dem Mann – ohne Erfolg. feu