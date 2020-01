Oboenkonzerte in Königslutter: „British Impressions“

Die Propstei Königslutter eröffnet ihr Konzertprogramm mit dem Neujahrskonzert am Samstag, 18. Januar, 18 Uhr, in der Stadtkirche. Unter dem Titel „British Impressions“ stehen laut einer Mitteilung englische Werke für Streicher, darunter Edward Elgars Serenade, Gustav Holsts St. Paul’s Suite und John Irelands Downland Suite auf dem Programm.

Zwei Oboenkonzerte stehen im Mittelpunkt des Konzerts: Ralph Vaughan Williams’ Oboenkonzert entstand zum Ende des Zweiten Weltkrieges für den damals bekannten Oboisten Léon Goossens; die Uraufführung musste 1944 kriegsbedingt von London nach Liverpool verlegt werden. Bereits existierende Musik wiederzuverwenden und neu zusammenzustellen, ist seit der Barockzeit eine gängige Praxis.

Für das Oboenkonzert „Verdi prati“ hat der Komponist Andreas N. Tarkmann Sätze aus verschiedenen Händel-Werken neu arrangiert und dabei unter anderem Arien aus den Opern „Alcina“ und „Ariodante“, die für das Londoner Royal Opera House Covent Garden entstanden, verwendet.

Für beide Oboenkonzerte konnte Eike Schäfer als Solist gewonnen werden. Seinen ersten Oboenunterricht erhielt er an der Städtischen Musikschule Braunschweig bei Christian Hartmann, sein Studium absolvierte er an der Hochschule für Künste Bremen bei Professor Christian Hommel und der Hochschule für Musik Detmold bei Professor Joszef Kiss. Ein Studienjahr an der Musikakademie Krakau sowie zahlreiche Meisterkurse ergänzen seine Ausbildung.

Regelmäßig arbeitet Eike Schäfer unter anderem mit der Polnischen Kammerphilharmonie, dem Beethoven-Akademie-Orchester (Krakau) und der Neuen Lausitzer Philharmonie (Görlitz) zusammen. Als Solist konzertierte er unter anderem mit dem Kammerorchester Wolfenbüttel, dem Orchester der TU Braunschweig, der Jungen Philharmonie Köln sowie der Camerata Instrumentale Berlin.

Eike Schäfer ist Solo-Oboist in der 2011 gegründeten „Filharmonia Gorzowska“, dem Philharmonischen Orchester der Stadt Gorzów Wielkopolski (ehemals Landsberg an der Warthe, heute Polen). Seit 2016 ist er als Nachfolger von Christian Hartmann als Oboenlehrer an der Städtischen Musikschule Braunschweig tätig.

Mit Matthias Wengler hat Eike Schäfer bereits mehrfach musiziert, zuletzt am Ostermontag im Kaiserdom mit den Oboenkonzerten von Alessandro Marcello und Richard Strauss.

Auch für dieses Neujahrskonzert konnte die Camerata Instrumentale Berlin gewonnen werden, die musikalische Leitung hat Propsteikantor Matthias Wengler.

Karten (20 Euro, 50 Prozent ermäßigt für Schüler und Studenten) sind im Vorverkauf bereits in der Buchhandlung Kolbe oder unter www.coramclassic.de erhältlich. red