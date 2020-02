Feuerwehr Frellstedt rückte 2019 zu 20 Einsätzen aus

Ein Lob von Samtgemeinde-Bürgermeister Matthias Lorenz für die Feuerwehr Frellstedt während der Mitgliederversammlung – das sei in der Vergangenheit selten gewesen: „Es tut sich was in Frellstedt, es brummt richtig“ und eine „tolle Arbeit im Jahr 2019“ bescheinigte der Verwaltungschef der Wehr, wie die Feuerwehr mitteilt.

Arbeit habe es 2019 genug für die 23 aktiven Mitglieder gegeben, die zu 20 Einsätzen gerufen worden waren, davon sechs in Frellstedt. In den 1790 Dienststunden übten sie und bildeten sich fort.

Seit Februar 2019 gibt es wieder eine Jugendwehr mit neun Mädchen und Jungen. Darauf sei sie besonders stolz, betonte Ortsbrandmeisterin Christine Eßmann. Der erste Einsatz für den Nachwuchs war das Osterfeuer. Die Betreuung haben Michael Block, Anja Meyer-Block, Michaela Sonnenburg und Lena Hoppe übernommen. Dauerthema seit Jahren sei eine neue Fahrzeughalle. Er sei guter Dinge, versicherte Matthias Lorenz. Die Vorbereitungen würden laufen. Im Gespräch sei auch die Einrichtung der Kleiderkammer der Samtgemeinde-Wehren in Frellstedt. In der Samtgemeinde seien 220 Frauen und Männer aktiv in den Feuerwehren, und es gebe 61 Jugendliche, sagte Gemeindebrandmeister Matthias Rößchen. Für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ehrte er Hans-Dieter Buttler, Kurt Beckmann, Fritz Gauert und den einstigen Ortsbrandmeister Klaus-Dieter Eßmann. Zu Oberfeuerwehr-Frauen sind Gabi Behlau und Anja Meyer-Block befördert worden. red