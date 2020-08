Vermehrt betrunkene Radfahrer auf Königslutters Straßen

Auf dem Rad liegt die Obergrenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit bei 1,6 Promille Alkohol. Der 47-Jährige in Königslutter war mit 1,95 Promille Atemalkohol unterwegs. (Archivbild)

Königslutter. Einen betrunkenen Radfahrer haben Polizisten in der Nacht auf Dienstag in Königslutter angehalten. Fälle wie dieser häufen sich.

Mit 1,95 Promille Atemalkohol haben Polizisten einen Radfahrer kurz vor Mitternacht in Königslutter angehalten. Wie die Polizei mitteilt, war der 47-jährige Mann freiwillig zu dem Test bereit als er am Montagabend erst einmal gestoppt werden konnte.

Ins Auge gefallen war der Mann den Beamten, da er gegen 23.45 Uhr ohne Licht durch die Schoderstedter Straße fuhr. Da er mittig auf der Fahrbahn unterwegs war, gelang es den zunächst nicht, den Radfahrer zu überholen und ihn dann zu stoppen. Erst in der Straße Holtnickel konnten sie ihn kontrollieren.

Dabei nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch wahr. Der 47-Jährige stimmte freiwillig einem Atemalkoholtest zu, der den Wert 1,95 Promille ergab. Da die Obergrenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit bei Radfahrern bei 1,6 Promille liegt, brachten die Beamten den Mann ins Klinikum Königslutter, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Den Mann erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Polizei stellt vermehrt betrunkene Radfahrer fest

In den letzten Tagen und Wochen, so der Polizeibericht, habe die Polizei immer wieder betrunkene Radfahrer im Straßenverkehr angetroffen. Daher warnt die Polizei vor Leichtsinnigkeit im Umgang mit Alkohol und besonders vor der Teilnahme am Straßenverkehr.

„Eine hohe Alkoholkonzentration ab 1,6 Promille bei Radfahrern beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit zur Teilnahme am Straßenverkehr derart, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ein Fahrrad im Straßenverkehr sicher zu lenken“, schließt der Bericht.

