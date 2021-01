Hausgeburten, Eheschließungen: Standesamt Königslutter berichtet

Königslutter. Corona hat 2020 die Freude am Heiraten in Königslutter keineswegs gebremst. Standesbeamter Peter Wagner traute in Königslutter am Elm 65 Paare.

Nur einmal in seiner Zeit als Standesbeamter bekam er auf die berühmte Frage zur Trauung ein „Nein“ zu hören. „Das ist keine schöne Erfahrung“, sagt Peter Wagner vom Standesamt der Stadt Königslutter in einem Telefonat. Für 2020 zieht er ein positives Fazit: „Ich habe 65 Paare hier in Königslutter getraut.“ Weitere 25 Paare hätten ihre Eheschließung bei ihm angemeldet, sie aber an anderen Wunschorten vollzogen. Im Vergleich zu 2019 halten sich die Zahlen nach Wagners Worten die Waage.

Geheiratet wird in Königslutter trotz Pandemie

In seinem Zuständigkeitsbereich habe er zwei Absagen und zwei Terminverschiebungen vom Frühjahr an das Jahresende gezählt. Das neue Jahr laufe etwas schleppend an, aber: „Wir haben erst Anfang Januar. Ich kann mir vorstellen, dass abgewartet wird“, so Wagner. Er sei aber sicher, dass das Heiratsgeschehen in diesem Jahr noch Fahrt aufnehmen werde.

Die Menschen hegen seiner Meinung nach die Hoffnung auf eine Lockerung der Situation, um endlich wieder feiern zu dürfen. Das gelte auch für ihn selbst: „Wir geben unseren Optimismus nicht auf.“

Ehe für alle: In Königslutter trauen sich zwei bis drei gleichgeschlechtliche Paare

Im Durchschnitt besiegelt Wagner zwei bis drei gleichgeschlechtliche Ehen im Jahr, davor sind es ebenso viele gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften gewesen. Die Pandemie bestimme die begleitenden Regeln für eine Eheschließung: „Anfangs durften neben dem Brautpaar zehn weitere Personen dabei sein, weil wir die Menschen gut im Raum verteilen konnten“, so Wagner. Das gehe aktuell nicht mehr. Nur vier Personen dürften einer Trauung noch beiwohnen.

„Bis auf das Brautpaar sollen die Anwesenden ihre Mund-Nasenbedeckung durchweg tragen“, erzählt der Standesbeamte. Er selber und das Brautpaar sind durch eine Scheibe voneinander getrennt. „Das ist schon wichtig. Wir haben aber bewusst eine nicht so auffällige Lösung gewählt“, sagt Wagner. Scheibe und Distanz machten es möglich, dass das Brautpaar die Masken abnehmen dürfe.

Getraut wird im Ratssaal und im Museum. Ein beliebter Ort für eine Trauung sei auch die Burg Warberg. „Je nach Vorstellungen wählen Paare auch das Schloss in Wolfsburg, die Küste, ein Schiff oder einen beliebten Urlaubsort. Das ist ganz verschieden“, plaudert Wagner. In solchen Fällen kümmert er sich tatsächlich nur um die Unterlagen, den Papierkram eben.

Vier Hausgeburten hatte Königslutter 2020

Ist eine Eheschließung einmal beim Standesbeamten angemeldet, haben die Paare ein halbes Jahr lang Zeit, sich den amtlichen Segen auch abzuholen. Terminprobleme gebe es zumindest in Königslutter aber keine. „Wir sind ein kleines Standesamt“, meint Peter Wagner.

2020 hat er übrigens vier Geburtsurkunden für kleine Königslutteraner schreiben dürfen. „Hausgeburten“, erkärt er. Geburtsort sei immer der Ort, wo entbunden werde. In den meisten Fällen sei das nicht der Wohnort, an dem das Kind dann angemeldet werde. Zuletzt dies: 165 Sterbe-Urkunden musste Wagner 2020 ausstellen. Das bewege sich im Rahmen. Im Schnitt seien es 180 pro Jahr.