Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu dem Einbruch am Montagmorgen im Scheppauer Weg beobachtet haben.

4000 Euro Schaden bei Einbruch in Königslutter

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in die Büroräume einer Firma im Scheppauer Weg eingebrochen. Ob und was sie dabei entwendet haben, steht derzeit noch nicht fest. Fakt ist jedoch, dass durch die unbekannten Täter ein Sachschaden von mindestens 4.000 Euro angerichtet wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei geschah die Tat gegen 1.49 Uhr. Die Inhaber der Firma wurden über ein Alarmsystem informiert, dass es zu einem Einbruch in das Geschäft gekommen sei. Als sie vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die Unbekannten die große Fensterscheibe zu einem Büroraum zerstört hatten.

Die Inhaber werden über ein Alarmsystem informiert und fahren in den Betrieb

Durch das entstandene Loch gelangten sie in den dahinterliegenden Büroraum. Wahrscheinlich wurden sie hier gestört, denn sie ließen von ihrer Tat ab und verschwanden unerkannt.

Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und hofft darauf, dass Passanten, Autofahrer oder Hundebesitzer, die mit ihrem vierbeinigen Freund unterwegs waren, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Königslutter unter der Rufnummer (05353)94105-0 entgegen.

red