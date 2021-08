Die DLRG Königslutter macht Dienst am Tankumsee

DLRG in Helmstedt: 170 Kinder auf der Schwimm-Warteliste

„Die Liste wird tendenziell immer länger“, sagt Rainer Genth, der Referent für Öffentlichkeitsarbeit in der Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Vier Kurse mit maximal zehn Kindern finden derzeit mittwochs und freitags statt. Dafür stehen acht Schwimmlehrerinnen und -lehrer zur Verfügung. Eine feste Kursdauer für die Schwimmausbildung gibt es nicht. „Bei uns wird so lange geübt, bis die Teilnehmer wirklich sichere Schwimmer sind“, betont Genth.

Um den Schwimmunterricht in Anspruch nehmen zu können, ist eine Mitgliedschaft in der DLRG-Ortsgruppe erforderlich. „Als gemeinnütziger Verein dürfen wir ja kein Geld verlangen für unsere Angebote“, erläutert Genth. In diesem Sommer findet erstmals seit vielen Jahren der Schwimmunterricht im Waldbad Birkerteich statt. Im Gegensatz zur sonst genutzten Goethehalle mit ihrem übersichtlichen Becken und den „kuscheligen Temperaturen“, die wegen Corona und aktuell dringender Sanierungsarbeiten nicht nutzbar ist, bedarf es laut Genth schon einer gewissen Überwindung, um im großen und tiefen 50-Meter-Becken des Waldbades das Schwimmen zu erlernen.

Auch ein Schwimmtraining kann die Ortsgruppe ihren Mitgliedern nach dem jüngsten Corona-Lockdown wieder anbieten. Montags von 17 bis 19 Uhr verbessern in Spitzenzeiten mehr als 30 Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Technik, Ausdauer und Geschwindigkeit, alles Grundlagen zum Erwerb der Jugendschwimmscheine und des Rettungsschwimmabzeichens in Bronze, Silber und Gold. Die Prüfungen dafür werden ebenfalls im Waldbad abgenommen.

Vollständig geimpfte DLRG-Rettungsschwimmer aus Helmstedt unterstützen andere Ortsgruppen an Wachwochenenden am Tankumsee und am Salzgittersee. „Mit Blick auf den Lappwaldsee wollen wir Erfahrungen für den Betrieb einer Wachstation zur Absicherung des Badebetriebes sammeln“, erläutert Genth. Über ein voll taugliches Einsatzboot für Wasserrettungen verfügen die Helmstedter Retter nicht, doch wurde immerhin ein gebrauchtes Schlauchboot erworben, mit dem auf dem Lappwaldsee geübt werden kann.

Eine Zugangsregelung zum See sei mit der Helmstedter Revier GmbH getroffen worden, so Genth. Das Schlauchboot könne ein richtiges Einsatzboot nicht ersetzen, aber wer einen Bootsführerschein machen wolle, könne damit Praxiserfahrung sammeln. Der Führerschein wiederum sei Voraussetzung, um ein Einsatzboot steuern zu dürfen.

Nun liegt ein Badebetrieb im Lappwaldsee ja noch in weiter Ferne, zumal die Frage der Wasserqualität im Raume steht. Genth verweist darauf, dass sich an einer Sicherung des Badegeschehens vermutlich auch die Ortsgruppen aus Schöningen, Büddenstedt und Königslutter beteiligen würden. „Anders wäre das personell kaum zu stemmen.“

Positives hat Genth abschließend auch in Sachen Vereinsheim zu berichten. „Die Ortsgruppe hat ein neues Zuhause auf dem Gelände der ehemaligen Autobahnmeisterei im Heuerskamp bezogen“, erzählt Genth. In vielen freiwilligen Arbeitsstunden seien die gemieteten Räume unter Einhaltung von Corona-Regeln renoviert worden. Nun gebe es ein Büro, mehrere Lagerräume, einen großen Schulungsraum sowie Küche und Aufenthaltsräume. „Ein klarer Schritt nach vorne für uns“, freut sich Genth.

Bei einer Mitgliederversammlung im September soll die neue Bleibe allen Mitgliedern vorgestellt werden, sofern Corona dies zulassen wird. Wer sich für eine Mitgliedschaft in der DLRG-Ortsgruppe Helmstedt interessiert, erreicht sie telefonisch unter (05351) 5985133 oder im Internet unter: https://helmstedt.dlrg.de/.