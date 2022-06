Hightech in Edelstahl - alles für das Hühner-Tierwohl. Christoph Löhmann stellt Besuchern das jüngste und modernste Hühnermobil vor.

Süpplingen. Auf seinem Hof in Süpplingen zeigte Landwirt Christoph Löhmann am Sonntag, wie Landwirtschaft heute funktioniert – und was sich ändert.