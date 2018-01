Und? Schon Inventur gemacht? Am Anfang des Jahres zählen vor allem Ladeninhaber oder Unternehmen mal durch: Was ist tatsächlich noch im Bestand, und was steht lediglich auf dem Papier? An den Regalen der Supermärkte deuten zur Zeit Klebezettel mit Nummern an, dass die Ware dort gerade erfasst...