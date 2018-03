Zack, da war es schlagartig duster. Ich fuhr gerade auf der Goethestraße in Helmstedt, als am Mittwoch plötzlich alle Lichter ausgingen – die Ursache dafür erfahren Sie im nebenstehenden Bericht. Meine Augen mussten sich kurz an die neuen „Lichtverhältnisse“ gewöhnen – wie dunkel es auf einmal war...