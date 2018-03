Offen gesagt hatten wir uns das so nicht vorgestellt: Vor drei Wochen hatten meine Liebste und ich uns in dichtem Schneetreiben am Bahnhof von Helmstedt verabschiedet – jenseits des Äquators wollten wir mit unserem Urlaub den letzten Wintertagen in Deutschland entgehen. Der Plan schien aufzugehen:...