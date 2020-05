Telefonieren mit der Deutschen Bundespost

Heutzutage rufe ich meine Mutter nicht ganz normal an, sondern ich betreibe Videotelefonie über eine eingängige Chat-App. Letztens kamen wir ins Gespräch über das Telefonieren in den vergangenen Jahrzehnten. Sie hat noch mitbekommen, wie es etwas besonderes war, ein farbiges Telefon von der Bundespost zu bekommen. Meine Erinnerung reicht nur in die Zeiten zurück, als meine Eltern in einem altmodischen Internetportal nach Vorwahlen gesucht haben, um möglichst günstig Ferngespräche zu führen und im Ausland anzurufen. Wenn ich meinen Vorfahren erklären müsste, was sich geändert hat, würde ich auf meinen Bildschirm hinab blicken und sagen: Heutzutage sieht man mehr Doppelkinn.

