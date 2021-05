„Also tue ich in solchen Fällen so, als würde ich sie gar nicht registrieren.“

Ein Ausschnitt der Gäste, die zur Eröffnung der Park Side Galery in Helmstedt kamen. Ein Stubentiger schlich auch umher.

Es kamen einige Gäste in den Park hinter der Lademann-Realschule, um sich die Ausstellungseröffnung der Park Side Gallery in Helmstedt anzusehen. Wenn denn schonmal eine Veranstaltung ist… „Endlich mal was los hier“, dachte sich wohl auch ein Stubentiger, der während der ganzen Eröffnung dort umherscharwenzelte.

