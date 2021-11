Lieber Flocken als Kanonen

Damit der Skitourismus im Harz pünktlich an Weihnachten beginnen kann, soll jetzt also schon mal künstlicher Schnee in Massen vorproduziert und auf Halde gelegt werden. Mein Bauchgefühl sagt mir, das passt irgendwie nicht in die Zeit. Selbst wenn es Ökonomen gibt, die vorrechnen, dass der Betrieb der Schneekanonen und der Verbrauch von Wasser am Ende weniger Energie verbraucht als die Anfahrt der Skitouristen zu den Pisten, würde mir das Wedeln auf künstlichen Schneebahnen inmitten einer unverschneiten Hanglage keinen rechten Spaß machen. Denn wenn schon Winter, dann bitte eine knackig kalte und vor allem vollkommen weiße Winterlandschaft. Klar habe ich Verständnis dafür, dass die künstlichen Schneeflocken auch der Sicherung von Arbeitsplätzen und damit der Wertschöpfung dienen. Dennoch definiere ich Naturerlebnis für mich anders. Aber warten wir mal ab, vielleicht bekommen wir ja in diesem Jahr auch einen „natürlichen“ Winter. Dann wäre ja alles gut, Liftbetreiber, Hoteliers, Gastronomen und Skifans würden sich freuen – und der vorproduzierte Kunstschnee hoffentlich nicht zu einem Problem für die Harzer werden ...

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =0fn? Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. =fn?=tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;nbslvt/csjdiAgvolfnfejfo/ef#?nbslvt/csjdiAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de