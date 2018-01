Neue Leitung für Vereinslokal

Seit drei Jahren arbeitet Francesco Ierone schon im „Carlisi“, dem Vereinslokal des Velpker Sportvereins. Es ist also eigentlich mehr eine Beförderung als eine Übernahme, die am 1. Oktober erfolgte: Denn seitdem ist Ierone gemeinsam mit Pietro Aiello Pächter und Geschäftsführer des Restaurants. Sein Vorgänger Alfonso Carlisi bleibt dem Lokal jedoch im Namen erhalten: „Und in der Qualität“, wir Ierone verspricht, „denn die soll auf...