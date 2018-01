Die Gemeinde Lehre wächst: Bauplätze sind heiß begehrt

Die Gemeinde Lehre wächst – alle acht Ortschaften wurden in den letzten zehn Jahren um mindestens ein Baugebiet erweitert, sagt Verwaltungsvorstand Tobias Breske. „Wir wollen allen Orten eine Möglichkeit zur Eigenentwicklung geben“, begründet Breske die beeindruckende Geschwindigkeit, in der in Lehre Baugrund aus dem, nun ja, Boden zu sprießen scheint. Die aktuellsten Planungen sehen ein neues Gebiet in Essehof und die Erweiterung des...