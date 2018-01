Sternsinger zu Gast im Rathaus Lehre

Die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Martin in Wendhausen waren zwei Tage in den Ortschaften der Gemeinde Lehre unterwegs. Zum Abschluss brachten die fünf Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+18“ ihren Segen auch ins Lehrsche Rathaus – sehr zur Freude von Gemeindebürgermeister Andreas Busch, wie es in einer Mitteilung heißt.

Hintergrund der Sternsinger-Aktion ist das Motto „Segen bringen, Segen sein“. Denn die Sternsinger bringen nicht nur Christus‘ Segen in die Häuser, sondern sammeln gleichzeitig auch für notleidende Kinder in aller Welt. „Seit 1959 wurden so über eine Milliarde Euro für verschiedene Projekte weltweit gesammelt“, erläutert Eva Ommen aus Lehre, die als Kind selbst Sternsingerin war und die Gruppe jetzt seit vielen Jahren anführt. In diesem Jahr liegt der Fokus auf der Kinderarbeit, Beispielland ist Indien. „Ich bin froh, dass es hier keine Kinderarbeit gibt, ihr euch aber dennoch mit diesem Thema befasst, damit es sie anderswo bald auch nicht mehr gibt“, betonte Gemeindebürgermeister Andreas Busch.

Diesmal dabei waren Jette und Jannis Kassubek (10 und 13), Annelie Carolina Grund (11), Arthur Meyer (12) und Aloys Schatt (12). „Es macht richtig Spaß, viele verschiedene Häuser zu besuchen und seinen Vers aufzusagen“, sagte Annelie Carolina. Sie will ebenso wie die meisten der anderen Kinder auch wieder in der Gemeinde Lehre unterwegs sein.