Wissenschaftler helfen Feuerwehr

Ortsbrandmeister Ralf Sprang hatte eine besondere Idee: Er fragte einfach Leute, die sich damit auskennen. In diesem Fall Professor Wolfgang Fritz und seine Mitarbeiter vom Institut für Marketing an der TU Braunschweig – und die wollen jetzt tatsächlich erste Antworten liefern.

Die Anfrage aus Flechtorf landete laut Pressemitteilung der Gemeinde Lehre direkt bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Dr. Stefanie Sohn und Tabea Sippel. „Motivforschung ist ein spannendes Thema und gerade aus dieser speziellen Perspektive noch einmal etwas ganz Besonderes“, waren sie begeistert. Studenten konnten sich für das Thema bewerben.

Asmir Seferovic, Student der Elektrotechnik, der zuvor bereits Wirtschaftsökonomie studiert hatte, gefiel das Thema: „Es geht einfach über theoretische Erhebungen hinaus, außerdem finde ich den Berührungspunkt mit den Menschen spannend“, sagt er. Und deshalb entschied er sich, eben diese zu fragen: Personen jeden Alters, die in Flechtorf leben und entweder schon lange aktiv bei der Feuerwehr dabei sind – oder sich dagegen entschieden haben.

Ortsbrandmeister Ralf Sprang stellte den Kontakt zu acht Flechtorfern her, die dann nach ihren Motiven befragt wurden. „Meine große Hoffnung ist es, in den Gesprächen Motive zu finden, die noch in keiner Literatur zum Thema Freiwilligenarbeit näher betrachtet wurden“, betont Seferovic. Sein Ziel sei es, der Feuerwehr mit Abschluss seiner Arbeit im März gezielte Handlungsempfehlungen an die Hand geben zu können. „Ich hoffe, dass die Ergebnisse am Ende nicht nur uns, sondern auch vielen anderen Orts-, Gemeinde- oder Kreisfeuerwehren bei der Mitgliedergewinnung helfen werden“, sagt Ralf Sprang hoffnungsvoll.