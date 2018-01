St.-Andreas-Gemeinde lädt zum Flohmarkt

Velpke Zu einem Flohmarkt rund ums Kind lädt die Kirchengemeinde St.-Andreas in Velpke am Sonntag, 18. Februar, ein. Von 14 bis 16 Uhr können im Gemeindezentrum, Marktplatz 18, Kinderkleidung, Spielsachen und anderes gekauft und verkauft werden. Wer Interesse an einem Stand in Velpke hat, meldet sich bei...