Schützen ehren ihren früheren Vorsitzenden

Mit seiner Wahl zum Ehrenvorsitzenden wurde laut einer Mitteilung Dieter Schröters langjährige Tätigkeit als erster Vorsitzender des Danndorfer Schützenvereins honoriert. Der bisherige Ehrenrat, dem Kurt Weiß, Albert Winter und Hans-Jürgen Loock angehören, wurde per Wahl bestätigt. Zudem verliehen sowohl Verein als auch Kreis- und Landesverband einige Ehrungen. Mit der bronzenen Nadel des Kreissportschützenverbandes Helmstedt wurden Justin Tönnies, Marius Freche und Carina Berheide geehrt. Die bronzene Nadel des Niedersächsischen Sportschützenverbandes gab es für Gerno Bonadt, die silberne für Albert Winter. Seit 60 Jahren im Verein ist Kurt Weiß, seit 65 Jahren Dieter Jütte.

Vorsitzender Matthias Piep ging in seinem Bericht vor allem auf die im Jahr 2017 umgesetzten Baumaßnahmen ein. Es wurde eine neue Heizungsanlage installiert, und die Toiletten wurden renoviert und rollstuhlgerecht umgerüstet. Auch für dieses Jahr seien Modernisierungsmaßnahmen im Schützenheim geplant.

Die Schießsportleiterin Nicole Freche lobte die guten Ergebnisse der Schützen im vergangen Jahr. So wurde bei den Landesmeisterschaften ein dritter Platz in der Disziplin Kleinkaliber 50 Meter sitzend Auflage errungen. Bei den deutschen Meisterschaften gingen Siegfried Hobohm, Christel Sonderhoff und Wolfgang Hobohm an den Start. Den Grenzlandpokal sicherten sich die Schützen zum 30. Mal.