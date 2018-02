Am Kampring gibt’s etwas Neues zum Spielen

Danndorfer tun was für Danndorfer, in diesem Fall für die Kleinsten unter ihnen. Mitglieder der Gemeinderatsfraktionen der WGD und SPD bauten am Samstagmorgen bei Eiseskälte eine Lernschaukel für Kinder bis drei Jahren auf dem in die Jahre gekommenen Spielplatz am Kampring auf. Die Aktion war der Startschuss für eine Modernisierung des Spielplatzes. Im aktuellen Haushalt der Gemeinde sind dafür 20 000 Euro vorgesehen. Mit dem Geld...