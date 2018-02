Rudolf Brack für 50 Jahre in der Feuerwehr geehrt

Viel zu tun hatte die Feuerwehr Rümmer im vergangenen Jahr. Auf der Jahresversammlung stellte Ortsbrandmeister Jörg Bochannek die Zahlen vor. So stieg die Zahl der Einsätze im vergangenen Jahr von 14 auf 17, die von den 25 Aktiven abgearbeitet werden mussten. Die Bandbreite reichte von Verkehrsunfällen, Sturmschäden, Ölspur, einem Brandeinsatz, über Verkehrssicherungen bis zur Tierrettung.

In seinem Jahresbericht ging Jörg Bochannek auf den allgemeinen Mitgliederschwund in der Feuerwehr ein und bedauerte, dass „immer weniger Menschen das Helfersyndrom in sich tragen“. Es sei aber umso erfreulicher, dass dieses Problem in der Ortswehr Rümmer seit 2011 aktiv angegangen werde. Bochannek dankte auch der Kinderfeuerwehrwartin Sabine Ostrowitzki, Jugendfeuerwehrwart Aaron Schramm und ihren Helfern dafür, dass sie mit ihren 24 Kinder und 13 Jugendlichen einen guten Unterbau auf die Beine gestellt haben. „Für die Zukunft sieht es zwar ganz gut aus, aber wir müssen weiter daran arbeiten, auch Nachwuchs zu halten. „Wenn Nachwuchskräfte mitteilen, dass sie gerne in der Freiwilligen Feuerwehr bleiben wollen, um Brände zu bekämpfen, aber ungern mit den Verkehrsunfällen und den vielen Toten wie im Jahr 2016 etwas zu tun haben wollen, dann macht einen das schon sehr nachdenklich“, so der Ortsbrandmeister. „Vielleicht wird die Feuerwehr hier ein Stück weit alleingelassen“, sagte er.

Während der Versammlung wurden Eckhard Kaczmarek für 25 Jahre sowie Uwe Demant, Arne Lewrentz und Eckhard Lippelt für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung erhielt Rudolf Brack, der das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 50 Jahre Mitgliedschaft bekam. Die Auszeichnung „Kamerad des Jahres“ bekam der Sebastian Hopp, der erst vor zwei Jahren als Quereinsteiger in die Ortswehr kam, seine Grundausbildung schon beendet hat und 2017 die meisten Dienststunden geleistet hat. Der Ortsbrandmeister stellte fest, dass Hopp eine große Bereicherung für die Ortswehr sei.