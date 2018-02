Fahrer rammt geparktes Auto

Lehre Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich vermutlich am frühen Donnerstagabend in Lehre ereignete.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeugführer auf der Berliner Straße in Lehre einen am Straßenrand abgestellten Hyundai einer 29 Jahre alten Wolfsburgerin einen Schaden von 2000 Euro.

Die 29-Jährige hatte ihr Auto um 16.30 Uhr in einer Parkbucht nahe der Einmündung zum Hüttenweg abgestellt. Als die Wolfsburgerin um 21.20 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, war der Kotflügel an der Fahrerseite beschädigt. Daraufhin leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizeistation Lehre unter Telefon (0 53 08) 40 69 90.