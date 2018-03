TSV Grasleben ehrt seine Mitglieder

17 Mitglieder wurden für ihre Treue geehrt. Zudem wurde der Titel „Stiller Star des Sports“ vergeben.

Der TSV-Vorsitzende Dirk Jaeger und der Vorsitzende des Kreissportbundes Helmstedt, Jürgen Nitsche, nahmen die Ehrungen vor. Goldene Ehrennadeln des Kreissportbundes sowie eine goldene und drei silberne Ehrennadeln des Landessportbunds erhielten Peter Ebering (zweimal Gold), Klaus Köppe, Hartmut Olschewski, Ulrich Neimann (jeweils Silber und Gold).

Reinhard Döring und Walter Hermanns wurden für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Weitere Ehrungen gingen an Detlef Bohlmann, Bärbel Ebering, Andreas Kühn, Günther Kühn für je 50 Jahre, an Olaf Fehse, Anthony Lilley, Eva-Maria Lilley, Nadine Scholz für je 40 Jahre, sowie an René Fricke, Charlotte Neimann, Franka Schwemmer, Ricarda Schwemmer, Marina Seidel, Tim Thormeier, Christian Viet für je 25 Jahre Mitgliedschaft.

Als „Stiller Star des Sports“ wurde Ulrich Hauter ausgezeichnet. „Er leistet schon seit vielen Jahren hervorragende Arbeit bei der Pflege der Sportplätze und Sportanlagen“, sagte Jaeger.

Das Sportabzeichen schafften: Max Bürig, Jella Herrmanns, Elaina Klawitter, Klaus Lehmann, Sigrid Lehmann, Christoph Marguerat, Daniela Molitor, Thomas Mücke, Hans-Jürgen Müller, Laurine Müller, Anna Scholz, Holger Scholz, Sophie Scholz, Nadine Scholz, Katharina Thieme-Hohe. Byrgit Grudke schaffte das Abzeichen zum 27. Mal, Hartmut Olschewski zum 20. Mal.

Bei den Vorstandswahlen wurde Dirk Jaeger als Vorsitzender bestätigt. Christine Kunze wurde in das neu geschaffene Amt der Sportwartin gewählt. Iris Hermes ist nun Jugendwartin.

In seinem Bericht blickte Jaeger auf den 125. Geburtstag des Vereins im vergangenen Jahr zurück. „Die Chronik ist überall gut angekommen“, freute sich der Vorsitzende.