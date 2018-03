Velpker Räuber steht im Mai vor Gericht

Der mutmaßliche Räuber aus der Samtgemeinde Velpke, der am 2. Oktober 2017 den Getränkemarkt Ehlers in Velpke überfallen haben soll, muss sich ab dem 2. Mai vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Ihm werden insgesamt drei Überfälle zur Last gelegt. Angeklagt...