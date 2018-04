Bücherbasar im Museumshof

Auf dem Markgrafschen Hof in Grasleben findet am Sonntag wieder ein Bücherbasar statt. Foto: privat

Grasleben Tausende Bücher gibt es auf dem Markgrafschen Hof in Grasleben. Auch die Trödelstube ist am Sonntag geöffnet.

Anlässlich des Internationalen Tages des Buches lädt der Markgrafsche Hof in Grasleben am Sonntag, 22. April, zu einem Bücherbasar ein. Von 11 bis 17 Uhr können Lesebegeisterte jeden Alters in Büchern schmökern und stöbern. Unter mehreren tausend Büchern lassen sich laut einer Mitteilung Aphorismen, Anekdoten, Belletristik, Biografien, Koch- und Kinderbücher, Klassiker, Ratgeber und Reisebeschreibungen, Zitatenschätze und vieles mehr finden. Auch die „zeitOrte-Kulturcoupons“ können hier erworben werden. Für 5 Euro erhält man Vergünstigungen bei vielen Museen, Stadtführungen und ähnlichen Aktionen in unserer Region. Zudem können die Besucher in der Trödelstube nach Brauchbarem suchen. Auch die Ausstellungen „Geschichten von Hof, Dorf und Salz“ sowie „Das Versteck“ sind geöffnet.

Für Verpflegung sorgt die Kaffeestube des Museumsvereins mit Erbsensuppe ab 12 Uhr sowie Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei, der Erlös dient dem Erhalt des Museumshofes.