Frau baut in Lehre Unfall und schweigt

Gegen 23 Uhr erhielt am Dienstagabend in Lehre ein überörtliches Abschleppunternehmen einen Auftrag in die Brunsroder Straße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auf dem dortigen Feldweg war nach einem Wendemanöver ein Fahrzeug in den Graben gerutscht. Dem Fahrer des Schleppers sei die Sache spanisch vorgekommen, wie die Polizei weiter mitteilt. Deshalb habe er vorsichtshalber die Polizei alarmiert.

Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass an dem Fahrzeug frische Unfallschäden waren. Die Fahrzeugführerin sei daraufhin ermittelt worden. Als sie mit der Verkehrsunfallflucht konfrontiert wurde, machte sie dazu keine Angaben. Nachforschungen der Polizei ergaben, dass die Frau zwischen 21 und 23 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs war. Wo und was sie dabei beschädigt hat, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Beamten bitten darum, dass mögliche Geschädigte oder Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas beobachtet oder wahrgenommen haben, sich bei der Polizeistation in Lehre, Rufnummer (0 53 08) 40 69 90, melden.