Die Bürger sammeln zehn Kubikmeter Müll

Lehre Die Umweltwoche in der Gemeinde Lehre war ein voller Erfolg, wie die Gemeinde Lehre in einer Mitteilung schreibt.

In allen Ortschaften der Gemeinde Lehre seien Vereine, Organisationen und Privatleute losgezogen und hätten Müll von öffentlichen Wegen und Grünflächen gesammelt. Das Ergebnis sei erschreckend: Zwei Container (zehn Kubikmeter) Müll kamen zusammen, und zusätzlich wurden 63 Reifen aus der Natur geholt.

„Ich freue mich sehr, dass wieder so viele Menschen aus der Gemeinde mit angepackt haben – und das, obwohl die letzte Umweltwoche noch gar nicht so lange her ist“, sagte Gemeindebürgermeister Andreas Busch auf der Helferparty, die die Gemeinde als Dank für alle Aktiven im Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf ausgerichtet hatte. Insgesamt seien mehr als 200 Erwachsene, rund 50 Kita- und 200 Schulkinder im Namen der Umwelt unterwegs gewesen. Buschs Dank galt auch der Bauverwaltung der Gemeinde – die ebenso wie das gesamte Rathaus-Team nicht nur selbst Müll gesammelt, sondern die Aktionen auch noch koordiniert hatte.

Gut angenommen wurde auch das Rahmenprogramm mit zwei Vorträgen im Ratssaal: Der Biologe Bernd Hoppe-Dominik sprach über die Arbeit des Förderkreises Umwelt- und Naturschutz (FUN) Hondelage, speziell den Erhalt und die Entwicklung der Kulturlandschaft in Hondelage und Lehre. Dr. Jürgen Mangelsdorf referierte zum Thema Insektensterben: „Was sind die Ursachen, was können wir tun?“

Die LSW stellte zwei Autos für die Aktion zur Verfügung: einen Erdgas-Caddy und ein E-Auto, die die Gemeinde während dieser Woche testen durfte.

Für Eike Guhl, die die Umweltwoche federführend organisiert hatte, heißt es inzwischen übrigens: „Nach der Umweltwoche ist vor der Umweltwoche“: Sie sammelt schon erste Ideen für das kommende Jahr. Stattfinden soll die Umweltwoche voraussichtlich von 25. bis 31. März 2019.