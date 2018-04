Jugendfeuerwehrbetreuer bereiten Zeltlager für Jugendliche vor

Das Engagement der Jugendfeuerwehrbetreuer in der Gemeinde Lehre geht auch in diesem Jahr weiter. In einem Seminar trafen sich die Feuerwehrleute, um in die konkrete Planung des Jugendfeuerwehr-Zeltlagers im Juli dieses Jahres einzusteigen. Darüber informiert die Feuerwehr in einer Mitteilung. Bevor es mit der Planung losging, frischten alle am Vormittag ihre Kenntnisse in Bezug auf die Rechte und Pflichten als Jugendgruppenleiter auf.

Die Rechtsgrundlagen wurden hierbei anhand von echten Fallbeispielen vermittelt. Zum Mittag gab es eine Verschnaufpause mit einem gemeinsamen Mittagessen, bevor es dann in die Erarbeitung des Zeltlagerprogrammes sowie der Logistik- und Essensplanung ging. Hierfür wurden alle Teilnehmer in mehrere Gruppen aufgeteilt, die unabhängig voneinander die Ergebnisse erarbeiteten. Zum Schluss wurden die Ergebnisse in einer großen Runde vor allen Teilnehmern präsentiert und mit ihnen zur Umsetzung festgelegt. „Es war wieder eine erfolgreiche Veranstaltung, die unseren Jugendlichen zugutekommt. Wir werden wieder ein abwechslungsreiches Programm anbieten können“, so der Gemeindejugendfeuerwehrwart Matthias Klein.